Controlli antidroga, carabinieri sequestrano mezzo chilo di stupefacenti: due arresti

Due arresti e circa mezzo chilogrammo di droga sequestrati tra Latina e Aprilia. E' il frutto dell'attività di controllo dei Carabinieri del comando provinciale di Latina.



Nel capoluogo sorpreso dai militari del nucleo operativo e radiomobile un uomo di 47 anni. Fermato per un controllo perché sospettato di aver spacciato delle dosi, la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare 115 grammi di hashisc e 1,5 di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento, pesatura e taglio. L'arrestato è ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.



Ad Aprilia, invece, nel corso di uno specifico servizio antidroga, arrestato a seguito di perquisizione personale e domiciliare perché trovato in possesso di 300 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA