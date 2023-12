Terrorismo, due arrestati a Brescia per diffusione contenuti jihadisti

Lunedì 4 Dicembre 2023, 09:26

La polizia ha arrestato un cittadino pakistano e un italiano di origine pakistana, in un'operazione antiterrorismo coordinata dalla procura di Brescia-Dda. L'indagine, avviata nell'ottobre 2022 sulla base di informazioni di intelligence e monitoraggio web, ha portato all'emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Entrambi gli indagati sono accusati di diffondere contenuti jihadisti con intenti di proselitismo, associati alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa — cui prenderanno parte il Procuratore Capo di Brescia e il Questore - che si terrà alle ore 11.00 di oggi 4 dicembre negli Uffici della Questura di Brescia.