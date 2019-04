Terremoto tra Abruzzo e Lazio di 3.1: avvertito a Frosinone, Fiuggi, Sora e Avezzano

Un terremoto abbastanza forte è stato registrato alle 15.42 in provincia dell'Aquila alle 15.42 con epicentro Campolongo. Le stime dell'istituto nazionale di vulcanologia parlano di una magnitudo di 3.1. Allarme sui social network con molti utenti che affermano di aver sentito il sisma. L'epicentro è Collelongo, la profondità di 15,2 km. L'epicentro si trova in una zona di confine tra Abruzzo e basso Lazio tanto che il terremoto è stato chiaramente avvertito a Frosinone, Sora e Avezzano nella Marsica. Le località entro i 10 chilometri dall'epicentro sono Villavallelonga, Civita d'Antino, Trasacco, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Ortucchio, Balsorano, Luco dei Marsi (L'Aquila).



Sempre a Collelongo cinque mesi fa, il primo gennaio, alle 19:47, si era verificata una scossa di magnitudo 4.2 che aveva allertato la popolazione. Numerosi cittadini si erano riversati in strada ed avevano trascorso la notte fuori casa ospitati negli edifici pubblici: scuola, palestra e bocciodromo. Il sindaco, Rosanna Salucci, aveva aperto il Coc comunale. Le strutture pubbliche e private non avevano riportato danni.

Felt #earthquake (#terremoto) M3.1 strikes 18 km SE of #Avezzano (#Italy) 18 min ago. Please report to: https://t.co/oYI2rwvIcx pic.twitter.com/vu1Ek2eHDA

— EMSC (@LastQuake) 30 aprile 2019