Superenalotto, nessun 6: il jackpot da record sale a 205,4 milioni

Nessun 6 né 5+1 ottenuti al Superenalotto. Il montepremi disponibile per il prossimo sale così a 205,4 milioni di euro. Ancora nessun 6 al Superenalotto. Anche nell'estrazione odierna nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente che valeva la cifra record di 203,4 milioni di euro. Al prossimo concorso, come detto, il jackpot in palio, il più alto al mondo e nella storia della lotteria, salirà a 205,4 milioni.

Queste le quote del concorso Superenalotto/SuperStar di oggi, martedì 6 agosto.

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 13 totalizzano Euro: 25.264,07

Punti 4: 1.003 totalizzano Euro: 331,06

Punti 3: 37.061 totalizzano Euro: 27,10

Punti 2: 585.234 totalizzano Euro: 5,34

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 33.106,00

Punti 3SS: 145 totalizzano Euro: 2.710,00

Punti 2SS: 2.451 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 16.987 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 37.668 totalizzano Euro: 5,00



