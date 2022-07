Bomba carta nella pescheria dello chef Peppe Di Napoli: «Ma io non chiudo»

Sabato 16 Luglio 2022, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 18:12

Bomba carta contro la pescheria di Peppe Di Napoli, noto chef che sui social ogni giorno raccoglie migliaia di utenti per le sue dirette. L'uomo, in un post pubblicato su Facebook, ha denunciato l'attentato nei confronti dei suoi locali a Pianura mostrando le immagini della videosorveglianza. Nel filmato si vede un ragazzo posizionare l'ordigno e poi fuggire qualche istante prima dell'esplosione. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda ma intanto Peppe Di Napoli rassicura i suoi fan: «Sono amareggiato ma sono del popolo e non chiudo»