Covid Palermo, ordinanza di Orlando: nel weekend vietato stare fermi in Centro o sulle spiagge

Stretta anti-Covid a Palermo. Dopo le immagine della ressa dello scorso weekend in alcuni grandi città come Roma e Milano, nel capoluogo Siciliano scattano le contromisure. sabato e domenica in Centro città non si potrà stare fermi. Lo ha annunciato il sindaco Leoluca Orlando: «Siamo molto preoccupati per la salute pubblica, nelle prossime ore firmerò un'ordinanza con la quale si vieta lo stazionamento in Centro città dalle 16 alle 22 e per l'intera giornata sia sabato che domenica. Nelle isole pedonali si potrà soltanto camminare o mettersi in fila per entrare nei negozi. Non si potrà inoltre sostare in spiaggia in tutto il litorale di Palermo, sabato e domenica». L'ordinanza entrerà in vigore da giovedì.

