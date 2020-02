Milano, ordina due pizze e rapina il fattorino, poi si giustifica: «Avevo fame»

Rapinava i fattorini delle pizze che lui stesso ordinava e non è che la giustificazione ("Avevo fame") abbia convinto le forze dell'ordine. Quando il fattorino citofonava, lo minacciava e si faceva consegnare sia il cibo sia gli incassi della serata di lavoro. Accuse che ora costano a un ventiduenne di Milano una denuncia per rapina. E' sospettato di avere derubato alla stessa maniera vari corrieri. Le rapine sono avvenute in zona Comasina.Per effettuare l'ultimo colpo, il giovane ha ordinato le pizze utilizzando il cellulare di un vicino di casa. Il fattorino è arrivato in motorino e quando ha citofonato, il ventiduenne, che lo aspettava in strada, lo ha minacciato con una pistola (rivelatasi poi finta). La squadra Reati contro il patrimonio del Commissariato Comasina, grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere comunali, ha riconosciuto il rapinatore e lo ha denunciato. Ha precedenti per reati e ha confessato: ha detto di aver commesso la rapina per procurarsi il denaro necessario ad acquistare stupefacenti, ma anche perché gli era venuta fame.