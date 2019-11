Milano, un uomo muore travolto dal tram. Grave una coppia investita da un'auto piombata sulla pensilina del bus

L'incidente del tram è avvenuto alla periferia di Milano, all'altezza di via Bignami, alle 19.20. Quello della pensilina, invece,

Una giornata nera sulle strade di Milano : un uomo è morto travolto da un tram mentre due persone sono gravi dopo essere state investite da un'auto piombata sulla pensilina del bus.è avvenuto all'altezza di via Novara, pochi minuti prima delle 17. Le vittime sono una donna di 57 anni e uomo di 77, entrambi feriti. Il conducente della Toyota Yaris, un 37enne, ha perso il controllo e li ha travolti mentre erano in attesa. Le condizioni dei due pedoni sono serie e i medici restano cauti sulla prognosi. La più grave è sicuramente la donna, che ha riportato diversi traumi e si trova ora all'ospedale Niguarda. Meno preoccupanti le condizioni dell'uomo, a cui è stato riscontrato un trauma cranico. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica e la responsabilità dell'uomo alla guida.