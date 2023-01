Mercoledì 18 Gennaio 2023, 21:14 - Ultimo aggiornamento: 21:19

di Nicola Pinna, inviato a a Campobello di Mazara

Il tampone, poi l'uscita dalla clinica Maddalena di Palermo. A quel punto Matteo Messina Denaro è in strada, si guarda intorno e inizia a capire che qualcosa non va. È il momento in cui il boss si rende conto di essere circondato. Di lì a poco l'intervento del Ros dei carabinieri e l'arresto.