Giovedì 3 Febbraio 2022, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 19:20

E’ tornato a casa come ogni sera e dopo aver salutato la moglie peraltro in stato interessante si è fermato a giocare con i due figlioletti in attesa di mettersi a tavola. Sono questi gli ultimi istanti di vita di un papà di 35 anni poi stroncato da una improvvisa crisi cardiaca.

Il fatto è accaduto ieri attorno alle 19,30 in un appartamento in zona Pietralacroce ad Ancona.

Promessa sposa a 12 anni in Pakistan: il Tribunale sospende la potestà della madre salentina