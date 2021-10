Luisa Scapin, morta l'operaia rimasta incastrata in un macchinario a Padova: aveva 62 anni

Giovedì 21 Ottobre 2021, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 21:19

È morta stasera l'operaia padovana che lunedì scorso era stata vittima di un grave incidente sul lavoro a San Giorgio in Bosco (Padova). Si chiamava Luisa Scapin, abitava a Villa del Conte e aveva 62 anni. L'operaia era rimasta incastrata con il camice in macchinario avvolgi-cavo, che l'ha soffocata. L'incidente era avvenuto alla ditta Filtessil che produce persiane avvolgibili. Un collega aveva tentato di rianimare la 62enne, praticandole un massaggio cardiaco. Poi il ricovero in ospedale, tre giorni di agonia, e oggi è sopraggiunto il decesso. Il titolare della ditta è indagato per omicidio colposo.