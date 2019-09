Friday for Future, in piazza un milione di ragazzi

Ultimo aggiornamento: 20:45

, dai grandi centri ai piccoli borghi perAnche in Italia ilhaallegri, colorati, ironici e determinati nel chiedere agli adulti diForti anche del lasciapassare del, studenti di tutte le scuole d'Italia hanno manifestato in difesa del Pianeta seguendo l'onda del movimento ecologistaUn milione, secondo gli organizzatori, e c'è da credere, almeno vedendo le immagini della folla che ha attraversato le strade di Roma, Milano, Torino e non solo; immagini che la stessa Greta, di ritorno da New York dove ha parlato al vertice sul clima dell'Onu, ha definito "".Dalla massa di Milano, dove anche il sindacoera in piazza con i ragazzi delle scuole, alla, 12 anni, unico a scendere in piazza a Stornarella (Foggia) con il suo cartello, la manifestazione haIl tutto, mentre i grandi del Pianeta ancora si perdono dietro a promesse o inseguono fake news e complottismi di serie B, fino ad arrivare a. L'ultimo, in ordine di tempo, è ilche l'ha definita "una bambina malata, sfruttata da alcuni".Davanti alle immagini che giungono da tutto il mondo, è però davvero difficile credere che qualche insulto possa fermare questa splendida marea verde.