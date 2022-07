Mercoledì 13 Luglio 2022, 11:58

Se nei giorni scorsi alcune zone d’Italia hanno visto un po’ di pioggia, niente paura: è in arrivo una nuova ondata di caldo. Sì, perché il gran caldo di questa torrida estate 2022 non è ancora finito e ci attendono giorni a dir poco bollenti. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

