Il caffè più caro a Bolzano, quello più economico a Messina: ecco la mappa dei prezzi in Italia

A Milano costa in media 1 euro, a Roma 0,88, a Napoli 0,89, a Palermo 0,92. Il caffè divide l'Italia, da nord a sud, con una differenza del prezzo a tazzina che riflette – parzialmente – il costo della vita. Si perché se il caffè più caro si trova nel Triveneto con un media di 1,10 euro, quello più economico si può bere a Messina per 0,75 euro. Per ricostruire questa singolare mappa del caffè, sono stati usati i dati incrociati di Osservaprezzi, l’osservatorio dei prezzi di beni di consumo del ministero dello Sviluppo economico e quelli statistici elaborati dall'Istat, come spiega l'articolo di Wired.Il caffè è una delle bevande più richieste in Europa, dove la domanda continua a salire, a dispetto del prezzo al chilo, il più basso degli ultimi 12 anni. Ed a farne le spese sono i produttori, di solito piccole imprese agricole che si trovano nei paesi in via di sviluppo, tra America Latina, Africa ed Asia, sempre più vicine alla povertà, nonostante la grande richiesta globale. I maggiori compratori sono tre compagnie, Nestlé, JAB e Lavazza che nel 2017 hanno rivenduto il 36% del caffè mondiale, col primato del 22% all'azienda svizzera. Ma tornando alla mappa italiana del caffè, la provincia col prezzo medio più alto è quella di Bolzano, con 1,11 euro a tazzina seguita da Trento, Modena e Trieste dove si può risparmiare un centesimo. Singolare invece che nella capitale, dove tendenzialmente la vita è più cara, il caffè costi meno che a Napoli, patria del buon caffè o addirittura Palermo. Lecco infine è la provincia italiana dove si è registrato il calo maggiore nel prezzo della tazzina di caffè, mentre l'opposto è avvenuto ad Ascoli Piceno.