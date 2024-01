Mercoledì 3 Gennaio 2024, 09:50

Raddoppia a 10 milioni lo stanziamento per il bonus psicologo. Il contributo avrà un tetto massimo di 1.500 euro per redditi inferiori a 15mila euro, di 1.000 euro per redditi fino a 30mila euro e 500 euro per redditi entro 50mila euro. L'importo copre fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.