Alluvione Emilia Romagna, la geologa Paparella: «Le piogge non hanno alimentato le falde. Finita l'emergenza torneremo a parlare di siccità»

Domenica 21 Maggio 2023, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 16:19

«Le piogge non hanno alimentato le falde, quindi finita l'emergenza continueremo a parlare di siccità». La geologa Silvia Paparella analizza le cause e le conseguenze della disastrosa alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

«Tra le cause del disastro ci sono anche le piogge che all'inizio di maggio hanno interessato la Regione: iterreni erano saturi hanno impedito l'assorbimento delle nuove precipitazioni».

Nel frattempo non cala il livello dell'allerta in Emilia-Romagna e, mette in guardia l'esperta, resta altissimo il pericolo frane. «Nella parte pedecollinare della regione ci sono difficoltà per le 305 frane censite e continuamente monitorate dall'Emilia Romagna e dalla Protezione civile».

Rinnovata infatti l'allerta rossa anche per domani sulle aree interessate dal maltempo dei giorni scorsi. Il codice rosso sul Bolognese e sulla Romagna è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti. Domani sono comunque previste deboli precipitazioni sparse. Non si prevedono significativi incrementi dei livelli dei fiumi.

Alluvione Emilia-Romagna, Gene Gnocchi in lacrime: «Mia moglie ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via»