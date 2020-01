Milano, aggredisce con spray al peperoncino e acido 28enne conosciuto su sito di incontri: 44enne fermata a Genova

Un uomo di 28 anni è stato aggredito questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano da una ragazza che gli avrebbe spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e lanciato addosso una sostanza liquida, che gli investigatori ritengono possa essere acido. Il 28enne è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo e bruciori a un occhio. L'aggressione è avvenuta dopo le 11 e, da quanto è stato riferito, è arrivata al termine di una colluttazione.

È stata poi identificata e rintracciata dai carabinieri a Genova la ragazza che oggi ha aggredito un 28enne a Milano, in piazza Gae Aulenti, con spray al peperoncino e una sostanza liquida probabilmente acida. La Procura di Milano ha predisposto in serata il fermo della donna, ora in una caserma di Genova dove è stata rintracciata dai carabinieri mentre stava scappando, che stamattina ha aggredito con una soluzione di sostanze al peperoncino mischiata ad acido, un giovane di 28 anni provocandogli gravi ustioni al volto. La donna, 44 anni circa, risponde oltre che di stalking anche di un reato previsto con l'entrata in vigore del "Codice Rosso" e cioè «la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso».

Dalle prime ricostruzioni la donna aveva conosciuto il 28enne su un sito di incontri. I due si erano frequentati occasionalmente ma lui aveva deciso di chiudere. E probabilmente l'interruzione di questa relazione ha provocato la reazione e l'aggressione della 44enne, che non risulta non avere un lavoro fisso e avere invece precedenti specifici per stalking. Da quanto si è saputo in queste ore il pm Alessia Menegazzo e il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella stanno prendendo provvedimenti e cioè stanno predisponendo il fermo della donna.



