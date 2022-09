Aereo colpito da un fulmine: per il volo Milano-Napoli atterraggio d'emergenza a Bari, passeggeri illesi

Paura su un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli: durante la tratta, l'aereo è stato colpito da un fulmine e ha dovuto direttare su Bari per evitare rischi. Panico a bordo per i novanta passeggeri, tutti illesi dopo l'atterraggio d'emergenza. Decollato da Milano, sarebbe dovuto atterrare in serata all'aeroporto di Napoli Capodichino, ma il fulmine ha compromesso la possibilità di continuare a volare in sicurezza dopo aver danneggiato l'ala. Il comandante, in accordo con le torri di controllo, ha scelto l'aeroporto di Bari per l'atterraggio d'emergenza.

Un aereo di linea è stato colpito da un fulmine all'aeroporto di Napoli Capodichino. Senza dubbio la Campania è la regione più colpita da questa fase di maltempo. pic.twitter.com/joIvIo97Ju — Marco M.M. (@MMmarco0) September 25, 2022

L'atterraggio d'emergenza a Bari

L'aereo è comunque atterrato in sicurezza nonostante a bordo ci fossero stati momenti di panico, gestiti dal personale addetto. Il comandante ha portato in salvo i novanta passeggeri e nessuno di loro ha necessitato del personale sanitario. Solo tanta paura.