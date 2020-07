Gruppo CGM e Solidalia: il welfare per Trapani

Trapaniwelfare, arriva la nuova e ultima piattaforma creata da Gruppo CGM670

Per questo motivo Gruppo Cooperativo CGM e Moving, hanno messo a servizio della comunità la loro esperienza maturata in ambito di welfare aziendale sviluppando piattaforme personalizzate di servizi alla persona. Ora anche Trapani potrà usufruire della piattaforma per i servizi di welfare dedicata ai cittadini con Trapaniwelfare.

Trapaniwelfare è un vero e proprio spazio virtuale dove i cittadini possono acquistare online servizi capaci di rispondere ai nuovi bisogni emersi. Una piattaforma costruita intorno alle esigenze delle persone che abitano il territorio e che nel breve periodo sarà potenziata con ulteriori servizi. Non si tratta soltanto di un’infrastruttura tecnologica, ma di un’infrastruttura anche sociale perché gestita da imprese comunitarie radicate e conosciute localmente e con le quali è facile mettersi in relazione.

Si tratta di un ulteriore segnale positivo dell’Italia cooperativa che nell’emergenza è stata in grado di riorganizzarsi offrendo una risposta adeguata ai nuovi bisogni. La piattaforma, realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Solidalia offre servizi alla persona che abbracciano diverse fasce d’età e necessità: da quelle ludiche, a quelle educative, a quelle assistenziali e abitative.

Per i bambini, all’interno della piattaforma, gli utenti potranno scegliere numerosi servizi di assistenza ludico-educativa e un servizio di animazione per feste. Per le famiglie sono disponibili servizi di baby-sitting, attività di sostegno alla genitorialità, anche in caso di adozione o affido, oltre che percorsi di aiuto in caso di difficoltà nel concepimento. Sono previsti servizi per persone affette da disabilità, come l’assistenza a domicilio, il supporto per minori con autismo e i loro genitori, l’assistenza di un operatore LIS per bambini e adulti. Agli anziani è rivolta, invece, l’offerta di servizi di assistenza sanitaria domiciliare, accompagnamento negli spostamenti, aiuto spesa e piccole commissioni. Per tutti i cittadini sono disponibili servizi di disbrigo di pratiche individuali, assistenza nel rimborso in caso di ritardo aereo o la cancellazione di un volo, counseling personale, sostegno psicologico, corsi di lingue, ginnastica a domicilio, servizi di aiuto nelle pulizie domestiche e manutenzione del verde. Non manca il servizio di assistenza nella gestione degli animali domestici.

“Siamo molto contenti di essere riusciti a realizzare, rendendolo già fruibile, anche per la provincia di Trapani il portale sviluppato dal Consorzio CGM. Da un lato, perché rafforziamo ancora di più il legame associativo tra il Consorzio Solidalia e il gruppo CGM, rappresentato da oltre 15 anni di storia, di relazioni e di valori umani significativi, oltre che di tante esperienze vissute e partecipate. Dall’altro, considerando che il Consorzio Solidalia è un’ impresa cooperativa con una forte vocazione territoriale, siamo contenti perché attraverso Trapaniwelfare, la nuova piattaforma dedicata alle politiche di welfare per la Provincia di Trapani, riusciremo ad offrire anche alla nostra comunità, nuove opportunità, nuovi strumenti e modalità di accesso ai servizi che ci auguriamo vengano apprezzati, in quanto rispondenti ai reali bisogni delle persone, così come già avviene in tante altre parti del nostro Paese. Pertanto, concludendo, affermiamo che attraverso Trapaniwelfare lanciamo anche noi la nuova sfida, che attraverso anche il coinvolgimento degli enti locali territoriali, ci vedrà impegnati nel promuovere le nostre offerte di servizi, in un’ottica di ammodernamento e di innovazione, mirando tra l’altro nel breve, a costruire nuove ed ulteriori formule di welfare aziendale da dedicare al comparto imprenditoriale che opera nel nostro territorio” dichiara Maurizio Sturiano, Vice Presidente del Consorzio Solidalia

L'articolo Gruppo CGM e Solidalia: il welfare per Trapani proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA