Accornero (Carrefour Italia): “puntiamo tutto sull’autoformazione”

Carrefour Italia con il nuovo portale di e-learning si rivolge a tutti i dipendenti per favorire l’ampia diffusione di un mindset digitale internamente a tutti i livelli, incluso il top management, supportando la strategia dell’azienda di diventare la prima Digital Retail Company entro il 2026

Nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ci sono almeno 200 mestieri diversi, con percorsi di carriera rigorosi che richiedono altrettanta attenzione nella formazione. “Ormai puntiamo sull’autoformazione, che presuppone un’attivazione personale per allargare le proprie competenze in un’attività di mentoring e di partecipazione a progetti trasversali”. Paola Accornero è la General Secretary di Carrefour Italia, che presenta il progetto della nuova Digital Retail Academy.

La formazione è sempre più parte integrante di un approccio di welfare aziendale che non si ferma alle piattaforme cui accedere per utilizzare i flexible benefit – almeno per i 3000 manager e professional del gruppo – messi a disposizione da un’azienda che in Europa conta oltre 300mila dipendenti (circa 13mila in Italia). La formazione è un’opportunità per tutti, qualunque sia lo status nell’organizzazione. Il nuovo portale di e-learning proposto da Carrefour si rivolge a tutti i dipendenti per favorire l’ampia diffusione di un mindset digitale internamente a tutti i livelli, incluso il top management, supportando la strategia dell’azienda di diventare la prima Digital Retail Company entro il 2026.

“L’Academy fonda la propria impostazione sia sulla diffusione di competenze digitali avanzate, come l’approfondimento di strumenti per lo smart working, l’uso del cloud e lo sviluppo di un modello di lavoro data driven che basi le decisioni aziendali sui dati, che su temi specifici del retail come l’e commerce, che rappresenta un driver fondamentale di presenza sul mercato” spiega Paola Accornero.

La trasformazione e la transizione digitale impongono di poter contare su competenze aggiornate e trasversali. “A livello europeo la nostra azienda acquisisce oltre 8 miliardi di dati dai clienti che compiono atti di acquisto nei nostri punti vendita – aggiunge Accornero – in questo senso siamo un’azienda data driven, e per questo abbiamo bisogno di collaboratori che sappiano gestire questi elementi”. Il digitale richiede una finalizzazione non una semplice “evangelizzazione” di linguaggio e di approccio.

I mestieri della GDO si trasformano e si arricchiscono delle informazioni sui consumatori, all’azienda servono collaboratori che possano seguire – e magari guidare – questo processo di evoluzione.

La Digital Academy completa un ampio ventaglio di opportunità di formazione messe a disposizione dei collaboratori Carrefour Italia, che sulla base delle proprie competenze possono accedere a percorsi specializzati. Ad esempio l’Accademia dei Freschi, dedicata alla crescita degli specialisti di reparto, la Scuola dei Leader, per i collaboratori, sia di sede che di punto vendita, che desiderano approfondire le proprie skills manageriali, fino a percorsi di mentorship che vedono coinvolti collaboratori in un confronto tra giovani e profili senior. Questo percorso ha portato ad erogare 170.637 ore di formazione nel 2021 (erano poco più di 128mila ore nel 2020) e coinvolto 12.288 collaboratori nel 2021 (contro gli 11.237 nel 2020).

Il benessere in azienda passa anche da qui, dalla possibilità di aggiungere a un orizzonte di work life balance anche una prospettiva di crescita professionale e una sempre aggiornata competenza in un mondo che cambia incessantemente.

Marco Barbieri

