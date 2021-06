Ai ciociari piace il vaccino in farmacia: è boom di somministrazioni. In una settimana sono state inoculate quasi 1400 monodosi di vaccino Johnson&Johnson. In Ciociaria, come noto, sono 79 le farmacie che hanno aderito all’iniziativa della regione Lazio con la quale si sta somministrando il vaccino contro il Covid, per cui a una settimana dall’avvio sono stati resi noti i primi numeri e le adesioni.

Nella regione Lazio sono state 10.645 le somministrazioni effettuate del vaccino monodose J&J. Oltre 5mila a Roma e altrettanto nelle altre province del Lazio, fra cui spicca, come accennato, Frosinone con 1379 somministrazioni. In Ciociaria, quindi, sono state somministrate il 12,9 percento delle dosi sul totale regionale. Un vero record.

“Un vero successo che rafforza strutturalmente la rete territoriale. Le farmacie, accanto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, dovranno essere la spina dorsale del prosieguo della campagna vaccinale del prossimo autunno. Inoltre, per l’intero mese di giugno sono previste oltre 62mila vaccini J&J destinati alla rete delle farmacie. Avremmo sicuramente sperato in una dotazione maggiore di dosi ma, purtroppo, per quanto riguarda J&J ancora vi sono difficoltà di approvvigionamento”, è stato il commento dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato. In Ciociaria hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino un residente su due (255 mila inoculazioni su 489 mila residenti). Un piano vaccinale che procede a grandi passi e per il quale è stata organizzata una rete di hub e punti di somministrazione, in totale 16, nella quale accedono ogni giorno centinaia di Ciociari.

Ieri è stata aperta la finestra di prenotazione per il secondo open day per tutti i maggiorenni con le dosi AstraZeneca. “Per la vaccinazione – è stato spiegato dall’Unità di Crisi della Regione Lazio - è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco”.

Il piano per età invece proseguirà così: da giovedì 10 giugno alle 24 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996) e domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004). La fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi, invece, al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale.

La curva dei contagi rimane saldamente stabile. Nelle ultime 24 ore su 680 tamponi molecolari sono stati registrati 11 nuovi casi di positività al Covid-19 mentre i negativizzati sono stati 23.

I nuovi casi sono stati registrati: 5 a Frosinone, 2 a Sora e Vallecorsa, 1 a Monte San Giovanni e Ripi. Ma, dopo alcuni giorni, è stato registrato anche un decesso, si tratta di una donna di 85 anni di Belmonte Castello.

Stesso andamento nell’intera regione Lazio, dove su 11mila tamponi molecolari (4243 in più rispetto alle 24 ore precedenti) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, sono stati registrati 139 nuovi casi positivi, i decessi sono stati 6, i ricoverati 645. I guariti sono 1205, le terapie intensive sono 108. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%, ma considerando anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5 percento. Nelle province ci sono stati 22 casi e un decesso (l’anziano Ciociaro). A Latina sono 10 nuovi casi; a Viterbo un nuovo caso; a Rieti per il secondo giorno consecutivo zero casi e nessun decesso. L’andamento regionale ormai da diversi giorni è da zona bianca, secondo le indicazioni la decisione del cambio colore dovrebbe avvenire intorno al 15 giugno.