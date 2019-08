Urta contro il palo e fa cadere un lampione in piazza VI Dicembre, incastrato dalle telecamere IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella serata di lunedì 12 agosto, intorno alle 21.50, un’auto ha urtato violentemente uno dei lampioni a led collocati in piazza VI dicembre, provocando danni sia a carico del palo sia dell’armatura stradale, che si è staccata ed è caduta a terra da un’altezza superiore a circa 10 metri, colpendo anche la carrozzeria della vettura stessa, così come è possibile verificare dal video delle telecamere installate nell’area, facenti parte del progetto “Città in video”.Ecco il VIDEO