Università, elezione rettore: passo indietro di Intrisano. È sfida a due

Il prof. Carmelo Intrisano, docente del Dipartimento di Economia, ritira la candidatura a rettore dell'università di Cassino e del Lazio meridionale. Alle 12.00 di oggi, termine ultimo per presentare le candidature, hanno ufficializzato la discesa in campo il prof. Marco Dell'Isola, ex direttore del dipartimento di Ingegneria, e il prof. Giovanni Capelli, ex preside di Scienze Motorie.