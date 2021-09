Lite a colpi di bottigliate: daspo Willy per un ventenne Il provvedimento dei carabineri di Arce

Venerdì 3 Settembre 2021, 07:57

Litigio dinanzi al bar a colpi di bottiglie di vetro rotte: scatta il Daspo Willy. E’ la misura adottata dalla Questura di Frosinone su proposta dei carabinieri di Arce, nei confronti di un 20enne albanese, residente a Fontana Liri (già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona). I carabinieri nella giornata di ieri hanno notificato al ragazzo il Daspo urbano (comunemente rinominato Daspo Willy), che consiste nel “divieto di accedere per due anni ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento o di stazionare nei pressi degli stessi nel comune di Arce”.

Il provvedimento è scaturito da una violenta lite tra il 20enne e un connazionale, 44enne residente a Fontana Liri, avvenuta nei giorni scorsi nei pressi di un bar del centro di Arce, per futili motivi.

“La lite è riconducibile con ogni probabilità al loro stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostanze alcoliche”, hanno spiegato i carabinieri. Erano ubriachi ed è scattata una lite molta violenta tant’è che i due al termine della zuffa sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove al ragazzo sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in cinque giorni; mentre il 44enne è finito in prognosi riservata per un “trauma all'occhio destro e le ferite da taglio multiple al volto”, provocatogli dal 20enne con l'utilizzo di una bottiglia di vetro rotta.