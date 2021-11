In viaggio con Dante, mostra degli studenti del 'Medaglia d'Oro' di Cassino

È un progetto che nasce in pieno lockdown. Casualmente. Uno schizzo di due ragazzi che, in un primo momento fa adirare la professoressa di italiano, dà vita ad una interessante mostra su Dante Alighieri dal titolo ‘In viaggio con Dante’, che sarà inaugurata venerdì nell’auditorium dell’istituto Tecnico Commerciale ‘Medaglia d’oro ‘ di Cassino. Ci troviamo nel pieno della pandemia. Gli studenti della IV B e IV D si collegano online con la professoressa Maria Luisa Calabrese per seguire la lezione di italiano. Argomento: la Divina Commedia. La docente spiega. All’improvviso, però, si accorge, attraverso il monitor, che due ragazzi continuano ad avere la testa chinata. Per l’insegnante stanno facendo tutt’altro invece di ascoltare la spiegazione. Li richiama. Al richiamo i ragazzi alzano i fogli e mostrano il loro operato. Su un pezzo di carta con una matita hanno tradotto in immagini il Canto della Divina Commedia che la professoressa sta spiegando. La docente rimane senza parole. “In quel preciso momento - riferisce - ho avuto l’idea di far realizzare ai miei studenti dei cartelloni. Un'occasione per i ragazzi di confrontarsi attraverso la lettura della Divina Commedia. Un modo anche per contestualizzare i vari personaggi. Sinceramente non pensavo ad una mostra”. E poi cosa è accaduto? “Gli alunni - continua Maria Luisa Calabrese - hanno dato vita, realizzando i cartelloni, ad un meraviglioso viaggio in cui il Sommo Poeta diventa un loro compagno. Un viaggio che ha generato delle profonde riflessioni sulla straordinaria capacità dell’uomo di resistere alle sventure e di rinascere fino ‘a riveder le stelle’ che è poi il senso di tutta la mostra”. Le due classi hanno realizzato, quindi, un percorso raccontando in quattordici cartelloni le tre cantiche del Poema. “Sono stati scelti - dice sempre la docente di italiano - i canti che potessero cogliere il viaggio facendo emergere come l’amore sia il motore di tutto. Ovviamente - sottolinea - non poteva mancare il canto XXII del Paradiso in cui Dante cita San Benedetto e Montecassino. C’è un cartellone che rappresenta Dante insieme a San Benedetto e, tra l’altro, il Sommo poeta viene rappresentato in modo particolare”. Una volta completati i quattordici cartelloni è stato deciso di digitalizzarli per creare la mostra che verrà inaugurata venerdì mattina alla presenza del sindaco Enzo Salera, del rettore dell’Università Marco Dell’Isola e degli assessori alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, rispettivamente, Maria Concetta Tamburrini e Danilo Grossi. "In viaggio con Dante - commenta il dirigente scolastico il prof. Marcello Bianchi - non è una mostra tradizionale; la cifra peculiare dell’esposizione va cercata nella spontaneità del mezzo comunicativo e nella particolare sensibilità che gli studenti hanno mostrato nel rielaborare e ricreare il viaggio dantesco”.