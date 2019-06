Grotte di Pastena, il nuovo corso: la gestione del sito passa a Laziocrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore regionale all'Agricoltura Enrica Onorati e il presidente del Consiglio Regionale del LazioMauro Buschini hanno presentato questa mattina a Pastena ( Frosinone) insieme ai sottoscrittori, l'Accordo per laregolamentazione delle iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio Speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo.‎L'accordo, sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Comune di Pastena, dal Comune di Collepardo, dal Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e da LazioCrea Spa, ha l'obiettivo di definire termini e modalitàdelle attività di conservazione e valorizzazione del Patrimonio Speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo, che a partire dal prossimo 15 luglio verranno svolte dalla Regione Lazio attraverso la propria società in house LazioCrea.‎ In questo modo, è stato spiegato, si avvia a soluzione l'annoso problema della gestione del sito speleologico, fino a oggi garantita da un Consorzio istituito nel 1989, che da anni vive condizioni di grande sofferenza economica e finanziaria e che verrà liquidato.L'accordo, di durata ventennale, regola anche il trasferimento del personale proveniente dal Consorzio, in capo a LazioCrea, al fine di garantire la piena e totale salvaguardia degli attuali livelli occupazionali del personale del Consorzio. Sarà inoltre istituita una Cabina di Regia costituita dai rappresentanti dei sottoscrittori dell'accordo e integrata con la presenza del Presidente della Provincia di Frosinone, al fine di coordinare la strategia di valorizzazione del sito speleologico con l'indispensabile contributo della comunità locale.‎