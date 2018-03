di Pierfederico Pernarella

Sono state rintracciate a Terracina Alessandra e Desiada, le due studentesse del liceo "Severi" di Frosinone che da ieri mattina risultavano scomparse. A trovarle, sul lungomare della località balneare, è stata la polizia. Le due ragazze stanno bene e dalle prime informazioni trapelate è confermata l'ipotesi della bravata.



Alessandra e Desiada, entrambe sedicenni, studentesse del terzo anno del liceo scientifico del capoluogo ciociaro, martedì mattina erano uscite di casa per andare a scuola, ma in classe non erano mai entrate e nessuno da quel momento le aveva più viste o sentite. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa ieri pomeriggio, intorno alle 16:30, e da quel momento la polizia le ha cercate ovunque. Fino a poco fa appunto, quando le due sono state rintracciate a Terracina.





Mercoledì 28 Marzo 2018



