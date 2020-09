© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE BNon è così scontato, ma Piotr Parzyszek, la gigantesca (191 cm per 90 kg) punta centrale che il Frosinone ha prelevato a titolo definitivo per 500.000 euro dai polacchi del Piast Gliwice, domani pomeriggio (ore 15) al Benito Stirpe potrebbe esordire contro il Padova (Serie C) nella gara valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia (arbitro Camplone di Pescara). Potrebbe succedere, ma solo se arriverà (difficile) in tempo utile il TMS, cioè il documento che dà validità ad un trasferimento internazionale. E' più probabile, quindi, che Parzyszek (70 presenze e 21 gol negli ultimi due anni al Piast) possa figurare tra i convocati per la trasferta di sabato a Venezia, in occasione della seconda di campionato. Anche perché il giocatore ha fatto il tampone e solo all'esito negativo dell'esame, potrà aggregarsi alla squadra. In mattinata, però, potrebbe già svolgere il primo allenamento. Il giocatore è in Ciociaria e ha firmato un triennale con il club di viale Olimpia che, per la verità, come riportato dal Messaggero il 25 agosto 2019, lo avrebbe voluto già un anno fa. All'epoca non se ne fece niente perché le due Società non trovarono l'accordo sul costo del cartellino. I polacchi allora pretendevano 2.000.000 di euro, mentre i ciociari offrivano 1.400.000 euro. Ballavano 600.000 euro di differenza, ma l'attesa alla fine ha premiato il Frosinone che oggi ha acquistato l'attaccante del Piast Gliwice a 500.000 euro. Una buona operazione, dunque, quella del club ciociaro che nel frattempo ha ceduto in prestito Krajnc ai tedeschi del Fortuna Dusseldorf, freschi di retrocessione in Seconda Divisione, la nostra B.L'ALTRO ARRIVOAl suo posto è in arrivo Marcos Curado, italo-argentino di 25 anni, 186 cm per 80 kg, cartellino del Genoa. Questo difensore centrale che può giocare anche esterno in una difesa a quattro, destro naturale, nell'ultimo anno e mezzo è stato in prestito al Crotone dove ha collezionato in totale 27 presenze. Anche il Frosinone lo prenderà in prestito, ma i due club starebbero discutendo sulla formula. Trattativa bene avviata e fumata bianca vicina. Come pure a buon punto è quella con l'Atalanta per il centrocampista Marco Carraro, 22enne e nazionale Under 21, in prestito al Perugia da gennaio 2019 ad agosto 2020. Allenato, quindi, da Nesta per 6 mesi quando l'attuale tecnico del Frosinone sedeva sulla panchina degli umbri. Per quanto riguarda le uscite, invece, è di queste ore il concreto interessamento del Livorno del presidente Rosettano Navarra, ex patron giallazzurro, per Iacobucci, portiere 29enne, da tre campionati vice di Bardi. L'estremo difensore canarino che, quando è stato chiamato in causa ha dimostrato tutto il suo valore, andrà in scadenza a giugno dell'anno prossimo, per cui un suo eventuale trasferimento al Livorno sarebbe solo a titolo definitivo. Le due Società stanno parlando e magari prima che sul mercato cali il sipario, Iacobucci potrebbe accasarsi al Livorno dove sarebbe titolare.I PARTENTILa lista dei partenti è piuttosto lunga. Ne fanno parte Matarese, Besea, Vitale, Citro e Trotta. Gli ultimi due in pratica sono fuori rosa, nel senso che non faranno parte del progetto di Nesta che sicuramente avrà avuto l'avallo della dirigenza. Citro, però, ha fatto capire che di scendere di categoria almeno per ora non ci pensa affatto, mentre per quanto riguarda Trotta, a cui Nesta ha lanciato un preciso segnale non convocandolo contro l'Empoli, non sarà facile trovare un club disposto ad accollarsi un ingaggio importante come quello percepito dall'attacante. Al momento, comunque, per Trotta nessuno si è fatto avanti, ma d'altra parte il Frosinone lavora sia per rinforzare l'organico sia per alleggerire i costi di gestione in tempi di vacche magre a causa della pandemia da coronavirus. Rientrato in gruppo Tabanelli e parzialmente anche Salvi, mentre Capuano (guai al flessore) e Dionisi (fastidio alla cavigilia destra), hanno lavorato a parte. Il recupero di Tabanelli è importante per la squadra che ritrova un centrocampista di sicuro valore.