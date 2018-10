Auto a fuoco in pieno centro ad Aquino: paura tra i residenti.

E' successo stamattina in via Risorgimento, dove una vecchia Lancia, a causa di un corto circuito partito dal vano motore, in pochi minuti è stata completamente avvolta dalle fiamme.

La zona, un complesso popolare del centro, è stato invaso dal fuoco e le fiamme hanno richiamato l'attenzione di molti. I vigili del fuoco di Cassino, intervenuti sul posto, hanno domato le fiamme e ricondotto il tutto a un corto circuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA