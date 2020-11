Sei morti in 24 ore: emergenza Covid-19 inarrestabile in Ciociaria. Le vittime dall’inizio del mese di novembre sono state 66.

Le ultime sei (quelle di ieri) sono: una donna di 98 anni ed un uomo di 83 anni residenti a Roma ma deceduti negli ospedali ciociari, un donna di 72 anni residente ad Alatri, un uomo di 82 anni residente a Supino, un uomo di 74 anni residente a Ferentino ed un uomo di 77 anni residente a Castrocielo.

I nuovi positivi, su 1631 tamponi eseguiti lunedì, sono stati 189, il doppio della giornata di lunedì.

Nei centri la situazione è stata la seguente: Sora 19 nuovi casi e 36 guariti, a Frosinone 14 casi e 28 guariti, ad Alatri 11 casi e 9 guariti, ad Anagni 10 casi e 10 guariti, a Ceccano 7 casi e 10 guariti, Ceprano 7 casi e 6 guariti, a Veroli 7 casi e 9 guariti a Cassino 6 casi e 26 guariti. I negativizzati, in totale, sono stati 362.

NEI COMUNI

Nei Comuni i sindaci seguono costantemente l’evolversi della situazione. A Casalvieri i casi sono saliti a 12. Tutti i contagiati si trovano in isolamento domiciliare, dove vengono assistiti dalle autorità sanitarie.

«Ai concittadini che si trovano a vivere il covid in isolamento – ha spiegato il sindaco Franco Moscone – va il mio più sincero augurio per una rapida guarigione. A loro rivolgo l’invito a contattare, per qualsiasi necessità, gli uffici comunali che sono, come sempre, a disposizione dell’intera cittadinanza. Alla luce di questo continuo aumento di casi nel nostro Comune, mi sento in dovere di rivolgere ancora una volta un appello: rispettate le prescrizioni imposte per il contenimento dei contagi e prestate particolare attenzione in questo momento che risulta essere il picco della diffusione del virus. E’ questo il momento in cui il nostro comportamento può fare la differenza».

PONTECORVO

A Pontecorvo, invece, il Comune ha riattivato il servizio Volontari Covid. Si tratta di un servizio di volontariato gestito dal gruppo di Protezione civile comunale in piena collaborazione con il sindaco Anselmo Rotondo e con il vice sindaco Nadia Belli, già sperimentato nel corso della prima ondata della pandemia che c’è stata la scorsa primavera. Si potrà contattare il numero telefonico 350 5974740 per avere ogni informazione e per l’assistenza per la spesa e la distribuzione dei farmaci.

SORA

A Sora, invece, riapre questa mattina il drive per i tamponi presso il Palazzetto della sport. Nei giorni scorsi, come noto, c’era stato lo stop a causa dei danni causati dal maltempo alla struttura.

Nella giornata di ieri , nel Lazio, sono state distribuite ai medici di medicina generale 66.435 dosi di vaccino antinfluenzale Flucelvax Tetra. Sono andate circa 37 mila ai medici di medicina generale delle Asl di Roma e circa 30 mila ai medici di medicina generale delle Asl delle altre province. «Questo quantitativo serve per l’ulteriore copertura vaccinale degli ultra sessantacinque anni, i 2/3 dei quali sono già stati vaccinati», ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



