Tuffi, bronzo dell'Italia ai mondiali in Giappone: le atlete Pellacani e Bertocchi sul podio nella tre metri sincro femminile

Bronzo per l'Italia ai Mondiali di nuoto in Giappone nel tuffi dal trampolini nella specialità tre metri sincro femminile. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tirano fuori dal cilindro il colpo di classe e si prendono in un solo colpo un fantastico terzo gradino sul podio e il pass olimpico dai tre metri a coronamento di una finale «galactica» che ha aperto il programma pomeridiano della seconda giornata dei Mondiali di Fukuoka, in svolgimento alla Prefectual Pool. L'oro va alla coppia cinese e l'argento alla Gran Bretagna.

Bufera sui telecronisti Rai Leonarduzzi e Mazzucchi

Il successo sportivo italiano però è stato parzialmente oscurato dalla bufera che ha coinvolto i telecronisti Rai per alcuni commenti sessiti e razzisti durante la diretta della gara di tuffi, in onda questa mattina su Rai Play 2. I telecronisti al microfono, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono stati denunciati da parte di telespettatori alla tv pubblica, che si sta già occupando del caso.

Tra le espressioni dei telecronisti portate all'attenzione di Viale Mazzini : «fuma bene, fuma sano, fuma pakistano». E ancora alcuni dibattiti tra i due: «Le olandesi sono grosse». «Come la nostra Vittorioso». «Eh». «Eh grande eh». «Ma tanto a letto sono tutte alte uguali». Inoltre: «Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...» «La si tocca?». «La si pizzica». «Si la do». «È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre». «Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa».

Commenti che hanno fatto scattare controlli da parte di Viale Mazzini.