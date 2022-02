Non ha retto la tensione e, alla fine della prova di pattinaggio su ghiaccio, Kamila Valieva è scoppiata a piangere. L'atleta è salita in vetta alla classifica provvisoria con il punteggio di 82,16, frutto degli elementi tecnici (44,51) e della presentazione (37,65). La giovane pattinatrice solo all'ultimo momento ha ricevuto il via libera del Tas per gareggiare, dopo i problemi di doping: era infatti risultata positiva a un farmaco proibito a fine dicembre.