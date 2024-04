Parigi-Roubaix, le immagini della corsa dalla fuga alla maxi caduta

La Parigi-Roubaix è cominciata con una caduta dopo circa un'ora e mezza. Mentre erano ancora sul pavé, venti ciclisti in gara si sono scontrati e sono finiti a terra con Elia Viviani che ha avuto la peggio venendo trasportato in ospedale. Anhe Jonathan Milan ha dato forfait per questo scontro. Intanto, Van der Poel ha raggiunto il gruppo che era scappato in volata e ora l'olandese guida il gruppo.

Parigi-Roubaix, maxi caduta: 20 corridori coinvolti, Viviani in ospedale e Milan costretto al ritiro