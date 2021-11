L'Inferno di Dante, la musica dei giovani del Cairo e la bacchetta di Petrenko: la maratona di spettacoli che chiude il Romaeuropa festival

Gran finale per il Romaeuropa Festival, il 20 e 21 novembre, con due giorni di musica, danza e cinema al Parco della Musica: l’Ensemble intercontemporain a confronto con Reich/ Richter, Alva Noto e il performer parigino Anne - James Chaton con Alphabet dove techno e spoken word si incontrano per dare vita a un progetto artistico a tutto tondo, Vittorio Montalti con i Blow Up percussion, il coreografo Olivier Dubois che con 7 musicisti/ performer che esplorano lo stile musicale creato dai giovani egiziani dei quartieri popolari del Cairo, e ancora Edison studio con una nuova versione della colonna sonora del film più visionario del cinema muto italiano: “Inferno” (1911). Infine i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko.