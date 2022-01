Fabrizio Moro debutta alla regia in "Ghiaccio": «Ci sono la rabbia e la paura della mia adolescenza»

Da Sanremo, dove la sua storia professionale ha avuto una svolta con la vittoria di Pensa, ed a pochi giorni dal ritorno sul Palco dell'Ariston, Fabrizio Moro racconta la seconda svolta della sua carriera, quella di regista di Ghiaccio, diretto a quattro mani con Alessio De Leonardis. Per Moro però, non si tratta di un "incidente" di percorso perché "da ragazzo ho studiato cinema e tv al Rossellini, poi ho canalizzato le mie emozioni, la mia rabbia nella musica" racconta il cantautore romano via streaming.