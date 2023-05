Al via sabato 20 maggio la Mostra di Architettura della Biennale di Venezia: The Laboratory of the Future, curata da Lesley Lokko, punta i riflettori sull'Africa e la sua diapora

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 maggio a domenica 26 novembre, la Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, dal titolo «The Laboratory of the Future - Il Laboratorio del Futuro». Curata dalla scrittrice e architetta scozzese con cittadinanza ghanese Lesley Lokko, l'esposizione punta i riflettori sull'Africa e sulla sua diaspora, su quella cultura fluida e intrecciata di persone di origine africana che oggi abbraccia il mondo. Ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera i progetti di 89 partecipanti e 63 le partecipazioni nazionali ospitate nei Padiglioni. L’inaugurazione, alla presenza del Ministro Sangiuliano, del Padiglione Italia, dal titolo «Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri» è in programma venerdì