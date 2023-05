Gli ambientalisti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino: oltre un'ora di caos in direzione Civitavecchia

Roma, caos e traffico bloccato questa mattina dalle 9.30 fino alle 11 circa per il blocco di una decina di attivisti dei movimenti ambientalisti, che hanno invaso il tratto di autostrada in direzione Nord Fiumicino-Civitavecchia al km 17.500 sdraiandosi in terra sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti gli equipaggi di alcune volanti della polizia stradale di Albano e Settebagni per fermare il traffico e cercare di liberare subito la strada. Alcuni manifestanti si erano legati al collo con delle catene in ferro, per liberarli e spostarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di zona, che hanno tagliato le catene e permesso poi agli agenti del commissariato di Fiumicino, intervenuti anche loro sul posto di identificare i soggetti, tutti giovani, ragazzi e ragazze e una persona anziana. Che sono stati portati al vicino commissariato di zona per l'identificazione e per procedere ad una eventuale denuncia per interuzione di pubblico servizio e manifestazione abusiva non autorizzata. La strada è stata riaperta intorno alle 11 dopo lo spostamento degli attivisti e la messa in sicurezza dell'area.