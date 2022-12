Sparatoria Roma, sequestrato il poligono di tiro da dove Campiti ha portato via la pistola

di Alessia Marani e Valeria Di Corrado

È stato sequestrato dai carabinieri il poligono di tiro di Tor di Quinto dove Claudio Campiti avrebbe noleggiato stamattina la Glock calibro 45 con cui poi si è presentato nel dehor del bar di via Monte Giberto a Roma, sparando ad alcuni membri del Consorzio Valleverde di cui era in corso una assemblea. L'uomo nella sua testa meditava di compiere una strage tra i condomini. La Procura ha disposto il sequestro dell'impianto dal momento che sarebbero state ravvisate delle irregolarità. Per sparare al poligono, inoltre, occorre essere in possesso di un certificato di idoneità psicofisica su cui ora sono puntati i fari degli investigatori. E come è possibile portarsi via un'arma da un poligono visto che il suo utilizzo è consentito solo in appositi locali e sotto la vigilanza del personale istruttore? Nell'impianto, dunque, presso cui evidentemente Campiti era tesserato come socio, avrebbe preso anche le munizioni.