Ariccia, incidente stradale su via Pagliarozza: muore un motociclista 70enne (foto Sciurba)

Ariccia, ancora un incidente stradale mortale su via Pagliarozza, al confine con via Fate Bene Fratelli, con Genzano, in mattinata intorno alle 8.15, morto un motociclista 70enne di Albano a bordo della sua moto Honda Hrc 1.000. Sul posto la polizia locale di Ariccia per i rilievi e le indagini del sinistro, la strada è stata chiusa dalle 8.15 alle 11.30, con il supporto della polizia locale di Genzano. Le cause del tragico incidente sono al vaglio della Municipale, da una prima ricostruzione sembrerebbe che il motociclista abbia perso il controllo della sua moto finendo contro il guardrail dopo un tentativo di frenata e la successiva caduta sull'asfalto che gli ha provocato i traumi mortali, sul posto era atterrato anche un elisoccorso del 118 ed è intervenuta una ambulanza dal vicino distaccamento di Genzano, ma non c'è stato nulla da fare per il povero uomo. Tramite eventuali immagini private di sorveglianza della zona si cercherà di accertare le esatte dinamiche, e se c'è stato un mezzo agricolo o altra auto che attraversando abbia creato intralcio al motociclista come si pensa. Foto Luciano Sciurba