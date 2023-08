Vittoria Ceretti: è lei la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio?

Avvistata la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio. La 25enne avvistata in compagnia del celebre attore è la modella bresciana Vittoria Ceretti – nota al pubblico generalista per aver co-presentato l’ultimo Festival di Sanremo. La coppia è stata paparazzata lo scorso 22 agosto davanti a una gelateria di Santa Barbara, in California.