Nicola Turetta, chi è il padre di Filippo: le rivelazioni sul figlio e sulla relazione con Giulia

Per anni padre di Filippo Turetta, Nicola Turetta è stato titolare della trattoria La Cicogna, nella frazione di Torreglia Alta, ereditata dal nonno, che ora ha cambiato gestione. La moglie Elisabetta lavorava nella sala del locale come cameriera. Nel 2011 la coppia decide però di cedere l'attività, la cui gestione passa alla famiglia Fesio. Nicola Turetta rimane impiegato nello stesso campo, lavorando come cuoco nella mensa di una struttura per anziani. Mentre per Elisabetta inizia la vita da casalinga, scegliendo di rimanere a casa a crescere ed educare i figli.

Una famiglia semplice e che i più non avrebbero saputo come descrivere, se non "normale". La cessione del ristorante ha sicuramente portato una somma considerevole nelle casse dei genitori di Filippo Turetta. Sappiamo che con una vita senza lussi riescono ad iscrivere il figlio all'Università di Padova, crescendo anche un altro figlio.