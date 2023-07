Miss Olanda 2023: Rikkie Valerie Kollé è la prima vincitrice transgender

Non riesce a trattenere l'emozione la nuova Miss Olanda 2023: «Voglio essere un esempio per tutti». Rikkie Valerie Kollé è una modella transgender: ha deciso di cambiare nome all'età di 11 anni - da Rik a Rikkie - e sin da piccola si dichiarava donna.

«Sono nata in un corpo sbagliato. Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre voluto essere Rikkie», ha dichiarato la nuova miss che parteciperà a Miss Mondo