Michela Murgia, le foto e il messaggio su Instagram: «Grazie davvero, ricorderò»

Michela Murgia ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno scritto dopo la pubblicazione dell'intervista in cui parla della sua malattia. Ha pubblicato anche due foto in cui appare sorridente e circondata dall'affetto dei suoi cari. La scrittice sarda ha un tumore e le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. «Dal quarto stadio non si torna indietro». Così Murgia, nell'intervista al Corriere della Sera, rivela di avere un carcinoma renale in stadio avanzato.

«Mi sto curando con un'immunoterapia a base di biofarmaci. L'obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse moltì», ha detto.

Non ha paura della morte, «Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio», perché il suo è un governo fascista, aggiunge nell'intervista. Parole a cui la premier ha voluto rispondere sui social: «Spero davvero che riesca a vedere il giorno in cui non sarò più presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!».