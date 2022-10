Meccanico diventa milionario vincendo alla lotteria: «Non dover lavorare più è strano, è noioso»

Neil Trotter è il quarto più grande vincitore di sempre della National Lottery. Ha vinto 108 milioni di sterline (poco meno di 126 milioni di euro) nel marzo 2014. Neil è diventato milionario e ha festeggiato la sua vincita al jackpot dell'EuroMillions e ha scherzato: «Essendo Trotter, saremmo sempre stati milionari un giorno!». Le immagini scattate mentre parla della sua vincita a EuroMillions ritraggono l'uomo che ha lasciato il lavoro da meccanico a Coulsdon. Neil raccontava a tutti che prima o poi avrebbe vinto alla lotteria e lo prendevano per un sognatore, forse anche un po' matto. Credeva che diventare milionario fosse il suo destino. In un'inquietante premonizione, il giorno della vincita aveva detto al personale dell'ufficio di suo padre che «domani a quest'ora» sarebbe stato milionario. Poche ore dopo ha visto la sua vincita all'EuroMillions che gli ha fruttato l'incredibile cifra di 107.932.603,20 sterline, rendendolo il quarto più grande vincitore della lotteria del Paese. «Venerdì sera ho estratto il mio biglietto per controllare i numeri vincenti e incredibilmente uno dopo l'altro corrispondevano. Ho detto a Nicky, la mia compagna "Ce l'ho fatta, ho vinto alla lotteria"!». Ultimamente dice però che passare dal dover lavorare al non dover più lavorare è una cosa piuttosto strana a cui adattarsi. «Ho subito scoperto che stare a casa a guardare la televisione tutto il giorno era piuttosto noioso», ha detto.