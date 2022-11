Paolo Marco Filippin, ecco chi è l'ex tronista scomparso dopo aver truffato 57 persone

Di Paolo Marco Filippin non si hanno piu' tracce. Il 58enne ex tronista di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, è scomparso nel nulla. Eppure sono in tanti a cercarlo, sicuramente le 57 vittime della truffa contrattuale che secondo il procuratore Raffaele Tito è stata messa in piedi dall’ex volto della tv. Ieri mattina in tribunale una decina di persone hanno testimoniato davanti ai giudici. Storie con un unico comune denominatore: aver incontrato un venditore di mobili (Filippin) che, dopo aver incassato migliaia di euro, è sparito senza rispettare nessun ordine.

Truffati dall'ex tronista Filippin, scomparso nel nulla: «Con il Tfr ho comprato i mobili per la casa di mio figlio disabile. Mai visti»