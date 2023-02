Diletta Leotta e Loris Karius, l'amore corre veloce (tra gossip e foto social)

Da giorni ormai gira voce che Diletta Leotta aspetti un bebè dal nuovo fidanzato, il calciatore tedesco Loris Karius. Ma loro ancora non confermano. Diletta e Loris si sarebbero conosciuti in Inghilterra durante uno dei viaggi-studio della conduttrice per migliorare il suo inglese. L'amore è sbocciato solo da qualche mese, ma i due corrono veloci.

Diletta Leotta è incinta, arriva la conferma da fonti vicine. Presto l'annuncio della coppia?

Diletta e Loris, amore che corre veloce

Quella con Loris, sembra la storia giusta per la giornalista sportiva. Tanto che a dicembre Diletta è passata alle presentazioni in famiglia: i due innamorati infatti hanno trascorso le feste di Natale in Sicilia, dove il calciatore ha conosciuto gli affetti più cari della sua dolce metà. E ora, a star dietro al gossip, i due neofidanzati stanno anche per diventare genitori.