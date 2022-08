È di rientro ora sulla capitale Alessia Marcuzzi dopo essere stata a Londra con la famiglia per le vacanze. Oggi la conduttrice però sui social ha preoccupato i suoi fan con un post: «Ho rischiato di morire, mi ha salvata la moglie del mio ex». Era a cena in un ristorante inglese, Alessia quando a un certo punto le è andato di traverso un pezzetto di un polpo. La paura è stata tantissima perché le si era bloccato il respiro. per fortuna con lei c'era Wilma Faisson, moglie del suo ex Francesco Facchinetti che è prontamente intervenuta salvandole letteralmente la vita.

Alessia Marcuzzi choc: «Ho rischiato di morire, mi ha salvata la moglie del mio ex»

Alessia Marcuzzi, il post choc: « Ho rischiato di morire »

«Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si e’ bloccato nella trachea. Non riuscivo piu’ a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto», su Instagram la conduttrice romana 49enne racconta dettagliatamente quanto le è accaduto.