Lula e Bolsonaro, ultimo faccia a faccia in tv prima del voto

Bolsonaro e Lula. Ultimo dibattito pubblico prima del ballottaggio di domenica 30 ottobre. Il faccia a faccia è andato in onda su Globo, venersì seraalle 21,30 (le 2,30 in Italia). Mentre al quartier generale del partito del Lavoratori c'è la convinzione che Lula possa mantenere la leadership conquistata al primo turno, la squadra di Bolsonaro puntava sul dibattito per dare una svolta. Secondo l'ultimo sondaggio Datafolha, Lula ha il 49% delle intenzioni di voto e guida la corsa contro Bolsonaro, che detiene il 44%. Un quadro che gli analisti definiscono piuttosto stabile rispetto al primo turno quando Lula aveva ottenuto 57,2 milioni di voti (48,4%) e Bolsonaro 51,07 milioni (43,2%) e ritengono che domenica potremmo assistere ad un nuovo testa a testa e ad una vittoria dai margini ridotti, senza escludere la possibilità di successo di Bolsonaro.