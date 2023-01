La sfilata haute couture di Schiaparelli: teste di animali sui capi

Teste di leone sugli abiti da sera, lupi sulle pellicce e perfino un ghepardo delle nevi. È polemica social sulla sfilata di Schiaparelli a Parigi, ispirata all'Inferno di Dante e che però, secondo i social, era più un inno alla caccia di specie in via di estinzione. In prima fila Chiara Ferragni, che indosserà Schiaparelli a Sanremo, finita suo malgrado nella bufera per non essersi tenuta abbastanza lontana dalle fiere (ha pubblicato un selfie con Kylie Jenner in tenuta "leonina").