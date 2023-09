Milano Fashion Week, oggi l'esordio di Sabato De Sarno alla guida di Gucci: le foto

È quasi finita l'attesa per il debutto di Sabato De Sarno da Gucci in occasione della Milano Fashion Week. Un debutto attesissimo da tutto il mondo della moda, che si riverserà nell'Hub della maison in via Mecenate 77. Come dichiarato da Sabato De Sarno, quella di oggi sarà una sfilata all'insegna dell'italianità. Non si cercherà l'inedito, il "mai visto", ma si punterà al ritorno della storica identità del marchio, che lo ha reso famoso in tutto il mondo.